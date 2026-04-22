Starcie Darii wyłoniło rywalkę Igi Świątek w Madrycie!

Iga Świątek

Rozstawiona z numerem 4. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Będzie nią Ukrainka Daria Snigur, która pokonała Australijkę Darię Kasatkinę. Starcie rozstrzygnął dopiero zacięty tie-break trzeciego seta. W nim Snigur okazała się lepsza wynikiem 15:13.

Iga Świątek

Madryt to następny przystanek Igi Świątek w drodze do wielkoszlemowego Roland Garros. Impreza rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii to także drugi występ polskiej tenisistki pod skrzydłami nowego trenera - Hiszpana Francisco Roiga.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zabrała głos. "Hiszpański styl mi pomaga"

 

Świątek zmagania w Caja Magica rozpoczyna od drugiej rundy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa została bowiem rozstawiona z numerem 4. i w pierwszej fazie ma wolny los.

 

Teraz Świątek poznała przeciwniczkę, z którą powalczy o awans do 1/16 finału. Raszynianka zmierzy się z Darią Snigur. Ukrainka pokonała po zaciętym pojedynku Australijkę Darię Kasatkinę. Snigur okazała się lepsza dopiero w tie-breaku trzeciego seta, w którym triumfowała wynikiem 15:13.

 

Dotychczas Świątek i Snigur nigdy nie spotkały się po dwóch stronach siatki.

 

Daria Snigur - Daria Kasatkina 6:3, 3:6, 7:6(13)

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Filip Gawęcki: Jestem optymistą - mecz z Holandią też będziemy kończyć w dobrych humorach
Zobacz także

Tabela United Cup. Które miejsce zajmuje Polska? - 05.01

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 