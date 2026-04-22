Starcie Darii wyłoniło rywalkę Igi Świątek w Madrycie!

Madryt to następny przystanek Igi Świątek w drodze do wielkoszlemowego Roland Garros. Impreza rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii to także drugi występ polskiej tenisistki pod skrzydłami nowego trenera - Hiszpana Francisco Roiga.

Świątek zmagania w Caja Magica rozpoczyna od drugiej rundy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa została bowiem rozstawiona z numerem 4. i w pierwszej fazie ma wolny los.

Teraz Świątek poznała przeciwniczkę, z którą powalczy o awans do 1/16 finału. Raszynianka zmierzy się z Darią Snigur. Ukrainka pokonała po zaciętym pojedynku Australijkę Darię Kasatkinę. Snigur okazała się lepsza dopiero w tie-breaku trzeciego seta, w którym triumfowała wynikiem 15:13.

Dotychczas Świątek i Snigur nigdy nie spotkały się po dwóch stronach siatki.

Daria Snigur - Daria Kasatkina 6:3, 3:6, 7:6(13)

