Świątek w czwartek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Kolejną rywalką rozstawionej z numerem czwartym polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Li, która niedługo po zakończeniu starcia Świątek w trzech setach ograła swoją rodaczkę Alycię Parks.

- Jestem bardzo zadowolona, bo Madryt to dla mnie wyjątkowe miejsce. Nie tylko z powodu rangi zawodów, ale też warunków jakie tu panują - w rozmowie na korcie powiedziała Polka.

Świątek w stolicy Hiszpanii triumfowała w 2024 roku. W wielkim finale pokonała wówczas aktualną liderkę rankingu WTA, Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek - Ann Li. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Iga Świątek - Ann Li? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Iga Świątek - Ann Li. Gdy tylko organizatorzy hiszpańskiego turnieju o tym poinformują, natychmiast zamieścimy informację w tym tekście.

BS, PAP