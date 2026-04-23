Iga Świątek poznała rywalkę w Madrycie! Jeszcze nigdy z nią nie grała

Madryt to następny przystanek Igi Świątek w drodze do wielkoszlemowego Roland Garros. Impreza rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii to także drugi występ polskiej tenisistki pod skrzydłami nowego trenera - Hiszpana Francisco Roiga.

Rozstawiona z "4" Świątek zmagania w Caja Magica rozpoczęła od drugiej rundy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa na inaugurację odniosła pewny triumf, pokonując 6:1, 6:2 Ukrainkę Darię Snigur.

Teraz Świątek poznała przeciwniczkę, z którą powalczy o awans do 1/8 finału. Polka zmierzy się z rozstawioną z "31" Ann Li.

Amerykanka w Madrycie ma na swoim koncie również jedno zwycięstwo. Po wyrównanym, trzysetowym pojedynku odprawiła w drugiej fazie swoją rodaczkę Alycię Parks.

Dla Świątek i Li będzie to pierwsza bezpośrednia potyczka.

Ann Li - Alycia Parks 6:2, 6:7(5), 6:3

