Iga Świątek poznała rywalkę w Madrycie! Jeszcze nigdy z nią nie grała

Rozstawiona z numerem 4. Iga Świątek poznała rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Będzie nią Amerykanka Ann Li, która wyeliminowała swoją rodaczkę Alycię Parks po zaciętym, trwającym trzy sety starciu. Będzie to pierwsza bezpośrednia potyczka Świątek z Li.

Madryt to następny przystanek Igi Świątek w drodze do wielkoszlemowego Roland Garros. Impreza rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii to także drugi występ polskiej tenisistki pod skrzydłami nowego trenera - Hiszpana Francisco Roiga.

 

Rozstawiona z "4" Świątek zmagania w Caja Magica rozpoczęła od drugiej rundy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa na inaugurację odniosła pewny triumf, pokonując 6:1, 6:2 Ukrainkę Darię Snigur.

 

Teraz Świątek poznała przeciwniczkę, z którą powalczy o awans do 1/8 finału. Polka zmierzy się z rozstawioną z "31" Ann Li.

 

Amerykanka w Madrycie ma na swoim koncie również jedno zwycięstwo. Po wyrównanym, trzysetowym pojedynku odprawiła w drugiej fazie swoją rodaczkę Alycię Parks.

 

Dla Świątek i Li będzie to pierwsza bezpośrednia potyczka.

 

Ann Li - Alycia Parks 6:2, 6:7(5), 6:3

