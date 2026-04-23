Iga Świątek wśród gwiazd Realu Madryt, Rafy Nadala i Jannika Sinnera! Sceny na Santiago Bernabeu

Obecnie w Madrycie trwa wielkie święto tenisa. W stolicy Hiszpanii rozgrywane są bowiem turnieje rangi WTA 1000 i ATP Masters 1000. Są to jedne z najważniejszych imprez podczas sezonu na mączce, a także ważne przystanki przed wielkoszlemowym Roland Garros.

W kobiecych zmaganiach udział bierze Iga Świątek. Rozstawiona z "4" Polka pokonała w czwartek Ukrainkę Darię Snigur i zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań.

Chwilę później doszło do wyjątkowego spotkania na murawie Santiago Bernabeu, gdzie przygotowano pokazowy kort. Świątek pozowała do wspólnego zdjęcia z piłkarzami Realu Madryt Judem Bellinghamem i Thibaut Courtois oraz prezesem klubu Florentino Perezem. Obecni byli również słynny Rafael Nadal, lider rankingu ATP Jannik Sinner i zawodniczka kobiecej sekcji "Królewskich" Linda Caicedo.

Nie obyło się też bez gry w tenisa. Sinner i Bellingham zagrali z Nadalem i Courtois w debla, a sędzią starcia był Perez. Rakietę do ręki chwyciła także Świątek, która odbijała z Courtois.

