WTA w Madrycie: Iga Świątek - Daria Snigur. Relacja live i wynik na żywo

Czas na pierwszy mecz Świątek w Madrycie. W pierwszej rundzie najlepsza polska tenisistka miała tak zwany wolny los, a jej premierową rywalkę wyłoniło spotkanie Daria Snigur - Daria Kasatkina, które było niezwykle wyrównane i rozstrzygnęło się w tie-breaku decydującego seta. Ostatecznie górą okazała się Snigur i to z nią zmierzy się Świątek.

Do tej pory Świątek i Snigur ze sobą nie grały. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Świątek wygrała turniej w Madrycie w 2024 roku, pokonując po trzysetowym boju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Rok wcześniej przegrała z nią w finale.

