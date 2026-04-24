Świątek dodaje zdjęcia, a Sabalenka grzmi! "Chciałabym skupić się na tenisie"

Obecnie w Madrycie trwa wielkie święto tenisa. W stolicy Hiszpanii rozgrywane są bowiem turnieje rangi WTA 1000 i ATP Masters 1000. Są to jedne z najważniejszych imprez podczas sezonu na mączce, a także ważne przystanki przed wielkoszlemowym Roland Garros.

W kobiecych zmaganiach udział biorą m.in. Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Rozstawiona z "4" Polka pokonała w czwartek Ukrainkę Darię Snigur i zameldowała się w trzeciej rundzie zmagań. Z kolei Białorusinka okazała się lepsza od Peyton Stearns.

W czwartek doszło również do wyjątkowego spotkania na murawie Santiago Bernabeu, gdzie przygotowano pokazowy kort. Świątek pozowała do wspólnego zdjęcia z piłkarzami Realu Madryt Judem Bellinghamem i Thibaut Courtois oraz prezesem klubu Florentino Perezem. Obecni byli również słynny Rafael Nadal, lider rankingu ATP Jannik Sinner i zawodniczka kobiecej sekcji "Królewskich" Linda Caicedo.

Nie obyło się też bez gry w tenisa. Sinner i Bellingham zagrali z Nadalem i Courtois w debla, a sędzią starcia był Perez. Rakietę do ręki chwyciła także Świątek, która odbijała z Courtois.

Sama idea wspólnego treningu miała jednak przeciwników. Swoje niezadowolenie wyraziła... Sabalenka. Na konferencji prasowej tenisistka z Mińska nie żałowała cierpkich słów w stronę organizatorów.

- Byłam trochę zdezorientowana. (...) Czuję, że nawierzchnia jest tam trochę inna niż w Caja Magica. Co więcej, to ogromny stadion i wszystko jest zadaszone. Chciałabym skupić się na tenisie, a nie na innych rzeczach. Poza tym wolałabym, żeby zrobili to przed lub po turnieju, jeśli już chcą gościć tam ten sport. Ale to wyjątkowe doświadczenie - skomentowała 27-latka.

W kolejnej rundzie WTA w Madrycie Sabalenka zagra z Jaqueline Cristian. Świątek z kolei zmierzy się z Ann Li.

Sabalenka wygrała zeszłoroczne zmagania w Madrycie.

KP, Polsat Sport