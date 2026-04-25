Iga Świątek zdradziła, dlaczego poddała mecz w Madrycie. "Wiedziałam..."

Świątek w trzecim secie zdecydowała się poddać spotkanie. Pierwotnie nie było wiadomo, dlaczego Polka zdecydowała się na taki ruch. Jak się jednak okazało, tenisistka z Raszyna w ostatnim czasie nie czuła się najlepiej.

- Wiem, że między zawodnikami krąży jakiś wirus. Jestem pewna, że za kilka dni dojdę do siebie, ale teraz nie mam w ogóle energii. Nie mogłam nawet niczego wypić i nagle poczułam drastyczny spadek energii - przyznała była liderka rankingu WTA w rozmowie z dziennikarzami.

- Byłam może dwa razy chora w mojej karierze i wciąż byłam w stanie wygrywać mecze, ale tym razem było gorzej niż ostatnio. Zawsze chcę próbować, choć wiedziałam, że to będzie bardzo trudne. Jeśli czuję, że nie dam rady, to nie ma sensu - dodała szczerze.

Był to pierwszy krecz Świątek od maja 2023 roku, kiedy poddała starcie z Jeleną Rybakiną.

W czwartej rundzie Li zmierzy się z Leylah Fernandez. Kanadyjka wyeliminowała pogromczynię Magdy Linette - Ivę Jovic, którą pokonała 3:6, 6:3, 6:2.

