Krecz Igi Świątek. Co się stało? Dlaczego Świątek skreczowała w Madrycie?

Spotkanie Świątek - Li zakończyło się w trzecim secie przy stanie 0:3. Pierwszą partię wygrała Amerykanka, a następnie Polka doprowadziła do remisu.

ZOBACZ TAKŻE: Carlos Alcaraz nie zagra w Roland Garros! Dramat obrońcy tytułu

W trzecim secie Polka poprosiła o przerwę medyczną. Co prawda wróciła do gry, ale niedługo potem zrezygnowała z dalszych zmagań i poddała mecz, tym samym odpadając z turnieju w Madrycie.

Krecz Igi Świątek. Co się stało?

Nie do końca wiadomo było, co się stało Świątek. Polka poprosiła o przerwę medyczną i została zbadana przez lekarzy, a następnie poddała spotkanie. Lokalni dziennikarze donosili, że Świątek po prostu "źle się poczuła".

Tenisistka z Raszyna potwierdziła te informacje, mówiąc, że prawdopodobnie "złapała jakiegoś wirusa".

Iga Świątek (WTA 4.) - Ann Li (WTA 34.) 6:7 (4), 6:2, 0:3 (krecz Polki).

