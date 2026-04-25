Krecz Igi Świątek. Co się stało? Dlaczego Świątek skreczowała w Madrycie?

Tenisistka Iga Świątek uderza piłkę rakietą na korcie ziemnym.
Spotkanie Świątek - Li zakończyło się w trzecim secie przy stanie 0:3. Pierwszą partię wygrała Amerykanka, a następnie Polka doprowadziła do remisu.

 

W trzecim secie Polka poprosiła o przerwę medyczną. Co prawda wróciła do gry, ale niedługo potem zrezygnowała z dalszych zmagań i poddała mecz, tym samym odpadając z turnieju w Madrycie.

Nie do końca wiadomo było, co się stało Świątek. Polka poprosiła o przerwę medyczną i została zbadana przez lekarzy, a następnie poddała spotkanie. Lokalni dziennikarze donosili, że Świątek po prostu "źle się poczuła".

 

Tenisistka z Raszyna potwierdziła te informacje, mówiąc, że prawdopodobnie "złapała jakiegoś wirusa".

 

Iga Świątek (WTA 4.) - Ann Li (WTA 34.) 6:7 (4), 6:2, 0:3 (krecz Polki).

