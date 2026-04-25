Mecz Świątek przerwany! Pierwsza taka sytuacja od niemal trzech lat

Sytuacje, w których najlepsza polska tenisistka opuszcza kort jeszcze przed ostatnią piłką, należą do rzadkości. Poprzedni tego typu przypadek miał miejsce w maju 2023 roku. Zawodniczka z Raszyna musiała wówczas skreczować w trakcie trzeciego seta ćwierćfinałowego starcia przeciwko Jelenie Rybakinie podczas turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie.

W tamtym spotkaniu Polka, goniąc za piłką, niefortunnie przeniosła cały ciężar ciała na prawą nogę, co doprowadziło do uszkodzenia mięśnia uda. Tenisistka nagle się zatrzymała i złapała się za okolice kolana. Ból był na tyle silny, że miała problemy z wyprostowaniem kończyny. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji jej pauza zdrowotna trwała zaledwie osiem dni, po czym zawodniczka przystąpiła do kolejnego turnieju.

Pierwsza partia sobotniego meczu z Ann Li w Madrycie zakończyła się porażką Świątek w tie-breaku, ale drugą odsłonę nasza reprezentantka wygrała 6:2. Na początku decydującego seta pojawiły się problemy zdrowotne. Przy stanie 0:2 dla rywalki czwarta zawodniczka światowego rankingu poprosiła o interwencję medyczną. Mimo udzielonej pomocy i chęci kontynuowania gry dyskomfort okazał się zbyt duży. Ostatecznie, przy wyniku 0:3, zawodniczka podjęła decyzję o kreczu.