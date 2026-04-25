Mecz Świątek przerwany! Pierwsza taka sytuacja od niemal trzech lat
Po raz pierwszy od niemal trzech lat Iga Świątek została zmuszona do kreczu podczas oficjalnego turnieju rangi WTA. Reprezentantka Polski poddała decydującego seta w starciu z Ann Li podczas rywalizacji w Madrycie. Poprzednia taka sytuacja z udziałem tenisistki pochodzącej z Raszyna miała miejsce w 2023 roku.
Sytuacje, w których najlepsza polska tenisistka opuszcza kort jeszcze przed ostatnią piłką, należą do rzadkości. Poprzedni tego typu przypadek miał miejsce w maju 2023 roku. Zawodniczka z Raszyna musiała wówczas skreczować w trakcie trzeciego seta ćwierćfinałowego starcia przeciwko Jelenie Rybakinie podczas turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie.
W tamtym spotkaniu Polka, goniąc za piłką, niefortunnie przeniosła cały ciężar ciała na prawą nogę, co doprowadziło do uszkodzenia mięśnia uda. Tenisistka nagle się zatrzymała i złapała się za okolice kolana. Ból był na tyle silny, że miała problemy z wyprostowaniem kończyny. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji jej pauza zdrowotna trwała zaledwie osiem dni, po czym zawodniczka przystąpiła do kolejnego turnieju.
Pierwsza partia sobotniego meczu z Ann Li w Madrycie zakończyła się porażką Świątek w tie-breaku, ale drugą odsłonę nasza reprezentantka wygrała 6:2. Na początku decydującego seta pojawiły się problemy zdrowotne. Przy stanie 0:2 dla rywalki czwarta zawodniczka światowego rankingu poprosiła o interwencję medyczną. Mimo udzielonej pomocy i chęci kontynuowania gry dyskomfort okazał się zbyt duży. Ostatecznie, przy wyniku 0:3, zawodniczka podjęła decyzję o kreczu.