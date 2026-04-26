Co ze stanem zdrowia Igi Świątek? Jest reakcja sztabu!

Świątek nie ma ostatnio dobrej passy, a na domiar złego pojawiły się kłopoty zdrowotne. Efekty tego były widoczne podczas sobotniego meczu z Ann Li w trzeciej rundzie turnieju WTA w Madrycie. Polka w pewnym momencie zeszła z kortu i nie była już w stanie kontynuować gry. Zaniepokojeni fani zastanawiali się, co było tego powodem. Nie pomogła też przerwa medyczna, po której 24-latka na chwilę wróciła na kort.

Była liderka rankingu WTA zdążyła już zdradzić, że poczuła bezsilność i kompletny brak energii, który pozbawił jej możliwości rywalizacji. - Nie mogłam nawet niczego wypić i nagle poczułam drastyczny spadek energii - przyznała była liderka rankingu WTA w rozmowie z dziennikarzami.

Niedługo później na temat stanu zdrowia Igi Świątek wypowiedział się jej sztab szkoleniowy, a konkretnie menedżerka tenisistki, Daria Sulgostowska.

- Iga zmagała się od wczoraj z wirusem albo zatruciem i mimo tego, że zrobiła wszystko, co możliwe, aby być w stanie dziś rywalizować, nie była w stanie dokończyć meczu. Teraz na pewno potrzebna jest chwila odpoczynku i powrót do normy - przyznała menadżerka, cytowana przez dziennikarza Michała Chojeckiego w mediach społecznościowych.

Świątek, która obecnie zajmuje czwarte miejsce w rankingu WTA, w ostatnich latach znakomicie spisywała się na turnieju w Madrycie. W 2023 roku dotarła do finału, aby rok później wygrać całe zmagania. W poprzednim sezonie odpadła dopiero w półfinale.

