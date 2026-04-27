Bardzo ważna informacja dla Igi Świątek! Chodzi o ranking WTA

Iga Świątek brała udział w tegorocznej edycji imprezy w stolicy Hiszpanii, jednak w przykrych okolicznościach pożegnała się z turniejem. W trzeciej rundzie przeciwniczką Polki była Ann Li. Zawodniczki rozegrały dwa sety - w pierwszym lepsza okazała się Amerykanka, a drugiego wygrała Świątek. Przy wyniku 3:0 dla Li w trzeciej odsłonie Raszynianka skreczowała. Na temat urazu już zdążyła wypowiedzieć się sama zainteresowana.

"Cóż mogę powiedzieć? To był naprawdę trudny dzień. To boli, nie mieć pełnej kontroli nad moim występem i nad każdą decyzją. Jest już trochę lepiej, poświęcę kolejny dzień czy dwa na pełną regenerację. Później czas na więcej ciężkiej pracy. Jestem podekscytowana następnym turniejem w Rzymie" - napisała Polka na Instagramie.

W tak trudnych chwilach pojawiła się jednak bardzo dobra informacja dla Świątek. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przy następnej aktualizacji rankingu WTA ponownie pojawi się bowiem na trzecim miejscu. To skutki porażki jednej z jej rywalek.

W poniedziałek na kortach w Madrycie naprzeciwko siebie stanęły Linda Noskova i Coco Gauff. Po bardzo zaciętym pojedynku gorycz porażki musiała przełknąć Amerykanka. To oznacza, że w rankingu WTA starci sporo punktów - przypomnijmy, że w zeszłym roku Gauff dotarła aż do finału zmagań w Madrycie, przegrywając bezpośrednią walkę o trofeum z Aryną Sabalenką.

Świątek na swoim koncie ma 6948 punktów, a Gauff - 6749. Pierwsza nadal jest Sabalenka z 10110 "oczkami", a druga Jelena Rybakina, która do tej pory uzbierała 8555 punktów.

