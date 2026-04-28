Ogłoszenie w sprawie Igi Świątek! Informacja prosto od organizatorów turnieju

Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Rzymie poinformowali, że Iga Świątek w środę rozpocznie treningi na obiekcie Foro Italico. Polska tenisistka wróciła już do zdrowia po tym, jak z powodu wirusa skreczowała w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Iga Świątek wkrótce pojawi się w Rzymie na treningach przed turniejem w stolicy Włoch

Jak podali organizatorzy, Świątek ma pojawić się w stolicy Włoch we wtorek wieczorem. Już następnego dnia ma rozpocząć oficjalne treningi na obiekcie, gdzie triumfowała w 2021, 2022 i 2024 roku.

 

"Nasze gwiazdy już w Rzymie. Nasza trzykrotna mistrzyni Iga Świątek już niedługo przyjedzie do Rzymu i po raz pierwszy będzie trenować na Foro Italico 29 kwietnia" - napisali organizatorzy w mediach społecznościowych.

 

Impreza w stolicy Włoch rangi WTA 1000 rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja.

 

Polka w poniedziałek poinformowała, że wróciła już do zdrowia po wirusie, który zaatakował ją podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Z powodu dolegliwości czwarta w światowym rankingu tenisistka musiała skreczować w meczu trzeciej rundy z Amerykanką Ann Li. Po spotkaniu tłumaczyła dziennikarzom, że z powodu wirusa czuła się kompletnie pozbawiona energii i miała lekkie zawroty głowy.

