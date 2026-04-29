Powrót Igi Świątek! W jakiej jest formie po kreczu?
Iga Świątek trenowała w środę przez dwie i pół godziny na rzymskich kortach Foro Italico razem ze swoim nowym hiszpańskim szkoleniowcem Francisco Roigiem. Polska tenisistka zaczęła w ten sposób przygotowania do turnieju WTA w Wiecznym Mieście, gdzie triumfowała w latach 2021, 2022 i 2024.
Świątek trenowała w panującym już w stolicy Włoch upale na centralnym korcie, z którego trzykrotnie schodziła jako triumfatorka imprezy. Jej treningowi przyglądało się około 200 uczniów włoskich gimnazjów i liceów, którzy zwiedzali zmodernizowany teren Foro Italico.
Polska tenisistka wróciła już do zdrowia po tym, gdy z powodu wirusa skreczowała w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie.
W pierwszych medialnych komentarzach podkreśla się, że Rzym jest dla niej szczęśliwym miastem, gdyż odniosła w nim trzy zwycięstwa. Odnotowano także, że Roig cały czas był za swoją podopieczną; tłumaczył i korygował, a chwilami też bił brawo Polce, po której nie widać było oznak choroby czy zmęczenia.
Turniej WTA w stolicy Włoch rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja.
Rzym, gdzie trwają kwalifikacje, żyje już imprezą na Foro Italico, a specjalny kort został już także otwarty na Piazza del Popolo w historycznym centrum miasta.