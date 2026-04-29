Powrót Igi Świątek! W jakiej jest formie po kreczu?

Świątek trenowała w panującym już w stolicy Włoch upale na centralnym korcie, z którego trzykrotnie schodziła jako triumfatorka imprezy. Jej treningowi przyglądało się około 200 uczniów włoskich gimnazjów i liceów, którzy zwiedzali zmodernizowany teren Foro Italico.

Polska tenisistka wróciła już do zdrowia po tym, gdy z powodu wirusa skreczowała w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie.

W pierwszych medialnych komentarzach podkreśla się, że Rzym jest dla niej szczęśliwym miastem, gdyż odniosła w nim trzy zwycięstwa. Odnotowano także, że Roig cały czas był za swoją podopieczną; tłumaczył i korygował, a chwilami też bił brawo Polce, po której nie widać było oznak choroby czy zmęczenia.

Turniej WTA w stolicy Włoch rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja.

Rzym, gdzie trwają kwalifikacje, żyje już imprezą na Foro Italico, a specjalny kort został już także otwarty na Piazza del Popolo w historycznym centrum miasta.

BS, PAP