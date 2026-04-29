Przeprowadzono śledztwo po decyzji Świątek! Oto wyniki dochodzenia

Krystian Natoński

Iga Świątek była zmuszona wycofać się z turnieju WTA w Madrycie, po tym jak zachorowała na tajemniczego wirusa. Niedługo później z tego samego powodu ze zmagań zrezygnowały trzy kolejne zawodniczki. Postanowiono przeprowadzić śledztwo w tej sprawie.

Iga Świątek mogła mieć zatrucie pokarmowe

Świątek nie była w stanie dokończyć meczu trzeciej rundy z Ann Li. Prawdopodobnie powodem tego było zatrucie pokarmowe. Przykra dolegliwość spotkała również Marin Cilic, Madison Keys i Ludmiłę Samsonową. Dwa podobne przypadki odnotowano też u mężczyzn.

 

Z tego powodu organizatorzy turnieju powołali zespół medyczny, który miał przeprowadzić śledztwo i zbadać przyczyny szalejącego wirusa. Przebadano pokarm, który był serwowany zawodnikom w trakcie zawodów, ale nie znaleziono źródła problemu.

 

"Brak związku między posiłkami turniejowymi a problemami żołądkowo-jelitowymi, które były przyczyną rezygnacji. Niemożliwe jest ustalenie jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego między posiłkami turniejowymi a zgłoszonymi ostrymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi" - ustalono, co oznacza, że do zatrucia pokarmowego mogło dojść poza miejscem turnieju.

 

Turnieje singlistek oraz singlistów w Madrycie weszły już w decydującą fazę. U pań w ćwierćfinale odpadła Aryna Sabalenka, natomiast u panów w grze na tym etapie pozostaje Jannik Sinner.

