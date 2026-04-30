Świątek przygotowała niespodziankę dla kibiców! Zagra w wyjątkowym miejscu
Iga Świątek, która przyjechała do Rzymu na turniej WTA na kortach Foro Italico, będzie trenować w piątek na specjalnym korcie na Piazza del Popolo - zapowiedzieli organizatorzy. Pokazowy trening polskiej tenisistki, która już trzy razy triumfowała w Wiecznym Mieście, rozpocznie się o godzinie 16.
Piazza del Popolo to jedno z najbardziej sugestywnych i najpiękniejszych miejsc w historycznym centrum. Duży plac znajduje się u podnóża tarasu widokowego Pincio w parku Villa Borghese.
To tam kolejny rok z rzędu urządzony został specjalny kort, na którym rzymianie i turyści mogą podziwiać gwiazdy tenisa.
Nadzwyczajną niespodziankę przygotowano dla miłośników tenisa z okazji święta 1 maja. O godzinie 16 trening rozpocznie tam Świątek, która do Rzymu przyjechała z nowym trenerem, Hiszpanem Francisco Roigiem. Polka wygrała rzymski turniej w 2021, 2022 i w 2024 roku.
Treningi w Wiecznym Mieście rozpoczęła w środę.
W piątek na centralnym korcie na Foro Italico trenować będzie po południu liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.
Mecze turnieju WTA rozpoczną się 5 maja.