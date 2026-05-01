Tylko zobacz, gdzie była Iga Świątek! Robi wrażenie (WIDEO)
Iga Świątek trenowała w piątek w Rzymie na specjalnym korcie na Piazza del Popolo, który jest tam instalowany z okazji turnieju tenisowego na Foro Italico. Pokazowy trening Polki, który mogli obejrzeć Rzymianie i turyści, zapowiedziano wcześniej jako specjalną atrakcję 1 maja w Wiecznym Mieście.
24-letnia Świątek, która trzy razy wygrała imprezę WTA w Rzymie, została entuzjastycznie powitana przez licznych miłośników tenisa, wśród których byli także Polacy.
Następnie w dużym skupieniu widzowie tego niezwykłego wydarzenia obserwowali jej trening w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum włoskiej stolicy, na wielkim placu, powyżej którego wznosi się taras widokowy Pincio w parku Villa Borghese.
Specjalna sesja treningowa Świątek na Piazza del Popolo trwała godzinę i była największą atrakcją piątku.
Trzykrotna zwyciężczyni z Wiecznego Miasta trenuje przed turniejem na Foro Italico od środy. W stolicy Włoch towarzyszy jej nowy hiszpański szkoleniowiec Francisco Roig, z którym współpracuje od początku kwietnia.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy Iga Świątek rozegra pierwszy mecz; będzie to prawdopodobnie 7 lub 8 maja.