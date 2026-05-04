Zmiany w rankingu WTA! Świetna informacja dla Igi Świątek

Świątek w ubiegłym tygodniu brała udział w turnieju WTA w Madrycie. Najlepsza polska tenisistka pożegnała się z rywalizacją już w trzeciej rundzie, kiedy skreczowała w starciu z Ann Li. Mimo to Raszyniance udało się awansować w najnowszej aktualizacji rankingu WTA. Jak to możliwe?

Wszystko przez wyniki Coco Gauff. Amerykanka odpadła z turnieju w stolicy Hiszpanii w czwartej rundzie, jednak w zeszłym roku doszła podczas tej rywalizacji aż do finału. Przez to Gauff straciła sporo punktów w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek, a zatem Świątek mogła ją wyprzedzić.

Polka obecnie plasuje się na trzeciej pozycji w rankingu WTA, a na jej koncie znajduje się 6,948 punktów. Druga jest Jelena Rybakina, która do tej pory uzbierała 8,555 "oczek". Liderką nadal pozostaje Aryna Sabalenka z 10,110 punktami.

W najlepsze setce rankingu pozostają jeszcze dwie Polki: Magdalena Fręch (45.) i Magda Linette (55.).

TOP 10 rankingu WTA (stan na dzień 04.05):

1 Aryna Sabalenka 10,110

2. Jelena Rybakina 8,555

3. Iga Świątek 6,948

4. Coco Gauff 6,749

5. Jessica Pegula 6,136

6. Amanda Anisimova 5,985

7. Mirra Andreeva 4,181

8. Jasmine Paolini 3,722

9. Victoria Mboko 3,531

10. Elina Svitolina 3,530

