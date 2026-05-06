Co słychać u Igi Świątek? Po kreczu ma się całkiem nieźle

Niepokojący krecz w Madrycie

Iga Świątek pod koniec kwietnia przystępowała do turnieju WTA 1000 Mutua Open w Madrycie jako jedna z kandydatek do zwycięstwa. Przed laty triumfowała w stolicy Hiszpanii. Tym razem jednak zawody nie poszły po jej myśli. W III rundzie poddała pojedynek z Amerykanką Ann Li w trakcie trzeciego seta. Przegrywała w nim 0:3, jednak optymalną grę uniemożliwiały jej problemy zdrowotne.



Po meczu przyznała, że zmaga się z wirusem, który krążył wśród zawodniczek biorących udział w turnieju w Madrycie. W efekcie nie miała sił do gry. Do tego na korcie towarzyszyły jej zawroty głowy i trudności z koordynacją ruchową. Pod znakiem zapytania stanęły jej kolejne starty w tym sezonie.

Z kim zagra Iga Świątek w Rzymie?

Wszystko wskazuje na to, że po problemach zdrowotnych Igi Świątek nie ma już śladu. Polka znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Zawody w stolicy Włoch będą ostatnim przetarciem przed turniejem wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu. Polka przystąpi do nich jako rozstawiona z numerem czwartym. Dzięki temu zmagania rozpocznie od II rundy.



Iga Świątek czeka na wyłonienie rywalki w II rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Zagra z Amerykanką Caty McNally lub Australijką Darią Kasatkiną. Niezależnie od przeciwniczki to Polka będzie faworytką do awansu do III rundy. Wiele wskazuje na to, że mecz rozegra w czwartek lub piątek (7 lub 8 maja).



Iga Świątek nie ukrywa ogromnych nadziei związanych ze startem w Italian Open. W Rzymie wygrywała już trzykrotnie. Ostatni raz w 2024 roku, gdy w wielkim finale w dwóch setach pokonała Arynę Sabalenkę. Przed rokiem poszło jej znacznie słabiej. Polka odpadła już w III rundzie po dwusetowej porażce z Amerykanką Danielle Collins.

Wielkie nadzieje przed Roland Garros

Iga Świątek zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. Jej strata do prowadzących Aryny Sabalenki i Jeleny Rybakina jest znaczna. Polka jednak powalczy o dobry wynik w Rzymie. To ostatnie przetarcie przed Roland Garros, czyli ulubionym turniejem wielkoszlemowym polskiej tenisistki.

Polsat Sport