Iga Świątek - Catherine McNally. Kiedy mecz w Rzymie? O której godzinie?

Iga Świątek wchodzi do gry, jeśli chodzi o prestiżowy turniej w Rzymie. Ze względu na rozstawienie, najlepsza polska tenisistka w pierwszej rundzie miała tak zwany wolny los. Zmagania rozpocznie więc od drugiej rundy.

 

Jej pierwszą rywalką będzie triumfatorka meczu Daria Kasatkina - Catherine McNally. Jak się okazało, starcie pierwszej rundy wygrała McNally i to z nią zmierzy się tenisistka z Raszyna.

 

Świątek triumfowała w turniej w Rzymie w 2021, 2022 i 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins.

 

Tytułu broni Włoszka Jasmine Paolini.

 

Ze zmaganiami w Rzymie już na etapie pierwszej rundy pożegnały się Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie Polki w środę przegrały swoje spotkania w pierwszej rundzie turnieju.

Kiedy mecz Świątek - McNally? Spotkanie Świątek - McNally zaplanowane jest na piątek 7 maja, jednak harmonogram może ulec zmianie ze względu na opady deszczu. Gdy tylko organizatorzy turnieju w Rzymie podadzą dokładne informacje, jeśli chodzi o godzinę meczu Świątek, natychmiast zaktualizujemy ten tekst.

