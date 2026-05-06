Przyjaciółka Sabalenki uderzyła w Świątek! Nazwała ją "niestabilnym dzieckiem"

W rozmowie z portalem sport-express.ru 35-latka skupiła się przede wszystkim na kondycji psychicznej Polki. Jej zdaniem kluczowym momentem była sprawa związana z wykryciem niedozwolonej substancji w organizmie zawodniczki pochodzącej z Raszyna.

- Zauważyłam, że gdy tylko Iga została tymczasowo zawieszona z powodu afery dopingowej, jej gra się zmieniła. To ją złamało psychicznie. Teraz Świątek zachowuje się czasami jak niestabilne dziecko. Potrafi się obrazić, rozpłakać i zdenerwować w trakcie meczu. Jest zupełnie inną osobą. Wygląda na to, że ostatnio ma więcej problemów mentalnych - oceniła Piwowarowa.

Rosjanka wyraźnie skontrastowała obecną postawę 24-latki z formą, którą Polka prezentowała w poprzednich miesiącach, kiedy była liderką światowego rankingu.

- Wcześniej była jak robot i nic na korcie nie mogło wyprowadzić jej z równowagi - podkreśliła przyjaciółka Sabalenki.

Według Piwowarowej to już nie tenisistka pochodząca z Raszyna stanowi obecnie główne zagrożenie dla Białorusinki. W tej roli wskazała Coco Gauff.

Przypomnijmy, że obecnie najlepsze tenisistki świata grają w Rzymie. Sabalenka, która w bieżącym sezonie wygrała aż 26 z 28 rozegranych meczów, rozpocznie zmagania w czwartek od starcia z Czeszką, Barborą Krejcikovą.

Z kolei Świątek wyjdzie na kort w piątek. Polka przed rokiem odpadła we Włoszech na etapie trzeciej rundy. Jej rywalką będzie zwyciężczyni pojedynku pomiędzy Darią Kasatkiną a Catherine McNally.