Świątek zaczepiona przez Sabalenkę! "Chodź, chcesz pomóc?"

Świątek, która podczas rywalizacji w Rzymie będzie rozstawiona z numerem "4", w pierwszej rundzie od organizatorów turnieju dostała wolny los. Na kolejnym etapie imprezy stanie naprzeciwko triumfatorki meczu Daria Kasatkina - Caty McNally. Na jej drodze do finału mogą pojawić się: Jelena Rybakina, Naomi Osaka czy Jessica Pegula.

ZOBACZ TAKŻE: Williams chce wystąpić w wielkoszlemowym turnieju! Potrzebuje "dzikiej karty"

Pierwszą rywalką Sabalenki będzie z kolei Barbora Krejcikova. Czeszka to dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024), która po problemach zdrowotnych stara się wrócić do optymalnej dyspozycji.

Zanim jednak przystąpią do rywalizacji, obie panie muszą wziąć udział w konferencjach. Sabalenka podczas swojej otrzymała pytanie dotyczące falującej dyspozycji zawodniczek w tourze. Odpowiadając, zaczepiła przechodzącą akurat przez salę Świątek.

- Chodź, chcesz pomóc odpowiedzieć mi na te bardzo trudne pytania? - zagaiła Raszyniankę.

Polka szybko opuściła jednak miejsce wywiadów, nie pomagając koleżance w potrzebie. Białorusinka musiała zatem poradzić sobie sama.

- Bycie kobietą ze zmieniającymi się hormonami, co może nastąpić w trakcie meczu. Przez to możesz bardzo szybko "przejść" z jednej strony na drugą. To jedyne wytłumaczenie, jakie mam (...) Myślę, że poziom jest naprawdę wysoki. Jeśli stracisz koncentrację na sekundę, gem jest przegrany, set jest przegrany. Niełatwo pozostać skoncentrowaną od samego początku do samego końca - skwitowała liderka światowych list.

Rywalizacja pań i panów w Rzymie odbywa się w dniach 6-17 maja. Transmisje z turnieju ATP w Rzymie na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport