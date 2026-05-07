Była liderka rankingu bije na alarm ws. Świątek! "A może to wcale nie wina trenera?"

Łukasz Ostrowski

Iga Świątek notuje trudny początek sezonu 2026. Rennae Stubbs, dawna liderka światowego rankingu deblistek, w swoim podcaście "The Rennae Stubbs Tennis Podcast" oceniła sytuację Polki przed nadchodzącym wielkimi krokami French Open, ale także podczas trwającego obecnie turnieju WTA w Rzymie.

Przed 24-latką zmagania w stolicy Włoch, które rozpoczną się dla niej od starcia z Caty McNally. Dla zawodniczki pochodzącej z Raszyna, która w tym roku nie dotarła jeszcze do półfinału żadnego z turniejów, w których brała udział, będzie to niezwykle ważny moment. Świątek to ostatnia z Biało-Czerwonych, która rywalizuje w singlowym turnieju w Rzymie. Wcześniej odpadli Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz.

 

- Iga ma przed sobą pytania, na które na pewno musi znaleźć odpowiedź. Ona uwielbia Rzym, kiedyś w finale pokonała tam bardzo dobrą zawodniczkę, Karolinę Pliskovą, 6:0, 6:0. Myślę, że to będzie dla niej gigantyczny test emocjonalny - stwierdziła w swoim podcaście Stubbs.

 

Australijka zwróciła również uwagę na ostatnie wydarzenia w sztabie naszej tenisistki, w tym nawiązanie współpracy z doświadczonym Francisco Roigiem. Ekspertka zastanawia się, jak te roszady ostatecznie wpłyną na dyspozycję Polki.

 

- Jeśli nie zagra dobrze w tych zawodach, zaczniemy się zastanawiać, ile rozczarowania wywołanego brakiem zwycięstw na swojej ulubionej nawierzchni zdoła udźwignąć. Dochodzą do tego zmiany trenerskie (...). Pojawią się pytania, jak funkcjonuje ten nowy układ. A może to wcale nie jest wina trenera, może to kwestia samej Igi - przeanalizowała Stubbs.

 

Turniej WTA w Rzymie to ostatni przystanek przed wielkoszlemowym French Open. Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu w deblu nie ma żadnych wątpliwości, że rezultat osiągnięty w stolicy Włoch przełoży się na mentalne nastawienie Polki w Paryżu.

 

- Czuję, że ten tydzień będzie dla niej niesamowicie trudny. Jeśli nie wygra turnieju, a przynajmniej nie dotrze do finału w dobrym stylu, to myślę, że pojedzie na French Open mocno zestresowana. Przed drugim szlemem w roku pojawia się mnóstwo znaków zapytania. I to najważniejsze brzmi: jak Iga poradzi sobie przed wylotem do Paryża? To bardzo duże wyzwanie - podsumowała była liderka rankingu deblowego.

