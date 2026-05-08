Polka zameldowała się w trzeciej rundzie w piątek, pokonując Caty McNally. Nie było to łatwe spotkanie, ponieważ Świątek potrzebowała do tego trzech setów. Jak podkreślała po meczu, nie pomogły jej również warunki pogodowe.

- Nie pamiętam, by tutaj tak wiało - powiedziała.

Jej kolejną rywalką będzie Cocciaretto. Włoszka ma na koncie dwa spotkania. Najpierw pokonała Austriaczkę Sinję Kraus 2:0, a następnie wyeliminowała Amerykankę Emmę Navarro.

Świątek grała z Włoszką dotychczas tylko raz, pokonała ją 6:1, 6:0 w drugiej rundzie turnieju w... Rzymie w zeszłym roku.

Polka wygrała turniej w Rzymie trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek - Cocciaretto? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Organizatorzy na razie nie podali daty tego spotkania. Kiedy to zrobią, godzina meczu Świątek pojawi się w tekście.