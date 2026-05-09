Iga Świątek może się uśmiechnąć! Dobry znak

Świątek ma za sobą jeden pojedynek podczas tegorocznej edycji turnieju w Rzymie. Naprzeciwko niej stanęła Caty McNally. Po trzech wyrównanych setach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Raszynianka. Cocciaretto natomiast wygrała dwa pojedynki. Jej wyższość musiały uznać kolejno: Sinja Kraus i Emma Navarro.

Teraz Świątek i Włoszka zmierzą się w meczu trzeciej rundy. Do tej pory najlepsza polska tenisistka i Cocciaretto rywalizowały w tylko jednym oficjalnym pojedynku. Ta konfrontacja miała miejsce rok temu podczas... turnieju w Rzymie! Zagrały ze sobą w drugiej rundzie zmagań na Półwyspie Apenińskim. Mecz trwał zaledwie 54 minuty, a Świątek bez większego problemu sięgnęła po zwycięstwo, przegrywając w dwóch setach tylko jednego gema.

Czy plasującej się na trzecim miejscu w rankingu WTA zawodniczce ponownie uda się pokonać tenisistkę urodzoną w Ankonie? W czwartej rundzie na triumfatorkę tego starcia czekać będzie lepsza z pary Naomi Osaka - Diana Sznajder.

