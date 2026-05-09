Trwa kolejny turniej rangi 1000 w kobiecym kalendarzu. Po zawodach w Dosze, Dubaju, Indian Wells, Miami i Madrycie nadeszła pora na rywalizację w stolicy Włoch - Rzymie. Zmagania trwają w dniach 5-16 maja.

Aż trzy turniejowe triumfy na rzymskich kortach zanotowała Iga Świątek. Polka najlepsza w stolicy Włoch była w latach 2021, 2022 i 2024. W poprzedniej edycji doszła do trzeciej rundy, gdzie uległa Danielle Collins 1:6, 5:7.

W tym roku Raszynianka zaczęła zmagania od zwycięstwa nad Catherine McNally 6:1, 6:7, 6:3. W 1/16 finału zmierzy się natomiast z Elisabettą Cocciaretto. Włoska tenisistka w drugiej rundzie pokonała rozstawioną z numerem 28. Amerykankę Emmę Navarro 6:3, 6:3.

Niespełna 25-letnia Świątek grała ze swoją równolatką z Włoch dotychczas tylko raz, pokonała ją 6:1, 6:0 w drugiej rundzie turnieju w... Rzymie w zeszłym roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto na Polsatsport.pl.