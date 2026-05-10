Iga Świątek - Naomi Osaka. Kiedy mecz w Rzymie? O której godzinie?

Czas na kolejny mecz Świątek w Rzymie. W poprzedniej rundzie Polka pokonała faworytkę gospodarzy, Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. O ćwierćfinał powalczy z Naomi Osaką, byłą liderką rankingu WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrała w Madrycie, a tu taka informacja! Rywalka Świątek nie zagra w prestiżowym turnieju

Świątek triumfowała w turnieju w Rzymie w 2021, 2022 i 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins.

W tegorocznej edycji doszło już do wielu sensacji. Dość powiedzieć, że z turniejem pożegnały się już między innymi aktualna liderka rankingu WTA, Białorusinka Aryna Sabalenka czy Włoszka Jasmine Paolini, która broniła tytułu z zeszłego roku.

Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji w Rzymie. Swoje mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette. Z turnieju odpadł też Hubert Hurkacz, który w trzech setach przegrał z Yannickiem Hanfmannem.

Świątek - Osaka. Kiedy mecz w Rzymie? O której godzinie?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Osaka. Gdy tylko organizatorzy turnieju poinformują o godzinie meczu Świątek - Osaka w Rzymie, natychmiast uzupełnimy ten tekst.

BS, Polsat Sport