Obie tenisistki zdążyły już rozegrać w Rzymie po trzy spotkania. Polka wygrała kolejno z Caty McNally, Elisabettą Cocciaretto i Naomi Osaką.

Pegula z kolei okazało się lepsza od Zeynep Sonmez, Rebeki Masarovej i Anastazji Potapowej.

To będzie już 12. spotkanie Świątek i Peguli. Sześć zwycięstw zanotowała do tej pory Polka, a Amerykanka - pięć.

Jak będzie tym razem?

Świątek - Pegula. Kiedy mecz? O której godzinie gra Świątek w Rzymie?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ćwierćfinał Świątek - Pegula w Rzymie. Gdy tylko taka informacja zostanie podana przez organizatorów, zamieścimy ją w tym tekście.

