WTA w Rzymie: Iga Świątek - Naomi Osaka. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek pokonała Wloszkę Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0 i awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Jej kolejną rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Osaka na Polsatsport.pl.

Cocciaretto w światowym rankingu zajmuje 41. miejsce i wydaje się być wyjątkowo wygodną rywalką dla Świątek. Wcześniej grały ze sobą tylko raz, rok temu również w Rzymie, i mecz zakończył się wówczas dokładnie takim samym wynikiem.

 

Dzięki walecznej postawie Cocciaretto udało się przeciągnąć spotkanie do godziny i pięciu minut. Bardzo długi był bowiem ostatni gem, w którym rozegrano 16 piłek. Włoszka obroniła trzy piłki meczowe, a także miała trzy break pointy, ale ostatecznie wygrać go nie zdołała.

 

Rozstawiona z numerem 15. Osaka wcześniej w niedzielę pewnie wygrała z Rosjanką Dianą Sznajder (nr 17.) 6:1, 6:2.

 

Świątek, która była podopieczną Wiktorowskiego od początku sezonu 2022 do października 2024 roku, ma bilans z Japonką 2-1.

 

Polka turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

 

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. W środę mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

 

BS, PAP
