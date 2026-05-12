Iga Świątek z pierwszym takim osiągnięciem od 22 lat! Wcześniej dokonała tego Serena Williams

Forma Igi Świątek rośnie z meczu na mecz podczas turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie. Zmagania na Foro Italico Polka rozpoczęła od trudnej, trzysetowej przeprawy z Amerykanką Caty McNally (6:1, 6:7(5), 6:3), z kolei w następnych dwóch starciach sięgnęła po dwa imponujące triumfy - z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (6:1, 6:0) i Japonką Naomi Osaką (6:2, 6:1).

Dla Świątek to tym samym ósmy ćwierćfinał imprezy w Rzymie. Jak wyliczył profil "OptaAce" na portalu x.com, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa to najmłodsza zawodniczka od Sereny Williams w 2004 roku, która pięciokrotnie meldowała się w tej fazie zmagań w stolicy Włoch. Polka dokonała tego mając 24 lata i 339 dni, natomiast Amerykanka - 22 lata i 226 dni.

Łącznie Świątek wystartowała w "Wiecznym Mieście" już osiem razy. W latach 2021, 2022, 2024 sięgała tam po końcowy tytuł. Teraz jej kolejną "przeszkodą" na drodze do końcowej wiktorii będzie Amerykanka Jessica Pegula.

