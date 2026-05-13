Iga Świątek wyprzedziła Arynę Sabalenkę! Polka najlepsza w tourze

Iga Świątek wygrała z Jessicą Pegulą 6:1, 6:2 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. To będzie już 22. starcie Polki na takim etapie rywalizacji w turniejach rangi 1000. Raszynianka tym samym stała się "najskuteczniejszą" w tej kwestii aktywną zawodniczką w tourze, wyprzedzając nawet Arynę Sabalenkę.

Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:1, 6:2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. 

 

Warto jednak zaznaczyć, że dla 24-latki z Raszyna jest to już 22. półfinał turnieju rangi 1000 w karierze. Świątek jest obecnie jedyną aktywną tenisistką w tourze, która może pochwalić się taką liczbą półfinałów w tzw. "tysięcznikach". Wygrywając z Pegulą w Rzymie, wyprzedziła liderującą dotychczas w tym zestawieniu Arynę Sabalenkę (21 półfinałów), która pożegnała się z włoskimi kortami na etapie trzeciej rundy. 

 

Polka i Białorusinka zdecydowanie przodują pod względem liczby udziałów w półfinałach turniejów WTA 1000. Na trzecim miejscu podium w tym zestawieniu plasują się Coco Gauff oraz Karolina Pliskova (obie po 15). 

 

Turniej pań w Rzymie potrwa do 16 maja. 

