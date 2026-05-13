Iga Świątek zabrała głos po awansie do półfinału w Rzymie. "Jestem szczęśliwa"

Iga Świątek

Iga Świątek po zwycięstwie nad Jessicą Pegulą 6:1, 6:2 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie nie kryła zadowolenia z przebiegu spotkania. Jak zaznaczyła, od początku czuła, że może dyktować warunki gry.

Portret Igi Świątek z zaciśniętą pięścią.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek czuje się pewnie przed French Open

Na konferencji prasowej na kortach Foro Italico Polka podkreśliła, że z taktycznego punktu widzenia wszystko miało sens.

 

- Bardzo dobrze czułam piłkę, byłam pewna siebie i wykorzystywałam swoje szanse - przyznała.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki szok! Jeden z faworytów nie zagra w Roland Garros!

 

Zapytana o to, czy można mieć nadzieję na jej czwarty triumf na turnieju w Rzymie, odparła, że "dobrze jest mieć nadzieję".

 

- Jeśli gra się dobrze i dobrze czuje się piłkę, gdy robi się wszystko dobrze, to łatwo cieszyć się grą. Tak, ja się cieszę - zapewniła pytana o to, czy na nowo odnajduje radość z gry.

 

Przyznała także, że są turnieje, na których czuje się, że gra nie wychodzi, ale ten do nich nie należy.

 

- Trzeba zaakceptować, że może się to zdarzyć i ruszyć dalej, pracować, by mieć szansę zagrać dobrze - powiedziała Świątek.

 

Mówiąc o efektach współpracy z nowym trenerem Francisco Roigiem wskazała, że w ostatnich meczach realizowała wszystko, czego oczekiwał hiszpański szkoleniowiec.

 

- I technicznie, i taktycznie. Cieszę się też, że było więcej automatyzmu - wspomniała.

 

- Czuję się inaczej i chcę wykorzystać ten czas - dodała.

 

Zaznaczyła, że celem było to, aby mogła rozegrać jak najwięcej meczów przed wielkoszlemowym turniejem French Open w Paryżu.

 

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam na to szansę. Nie grałam dużo w porównaniu z ostatnim sezonem - zauważyła zbliżająca się do 25. urodzin Polka.

 

Półfinałową rywalkę Świątek wyłoni w środę wieczorem mecz Jeleny Rybakiny z Kazachstanu z Ukrainką Eliną Switoliną.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Rynkowski: Iga Świątek została potraktowana bardzo łagodnie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 