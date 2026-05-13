Iga Świątek zabrała głos po awansie do półfinału w Rzymie. "Jestem szczęśliwa"

Na konferencji prasowej na kortach Foro Italico Polka podkreśliła, że z taktycznego punktu widzenia wszystko miało sens.

- Bardzo dobrze czułam piłkę, byłam pewna siebie i wykorzystywałam swoje szanse - przyznała.

Zapytana o to, czy można mieć nadzieję na jej czwarty triumf na turnieju w Rzymie, odparła, że "dobrze jest mieć nadzieję".

- Jeśli gra się dobrze i dobrze czuje się piłkę, gdy robi się wszystko dobrze, to łatwo cieszyć się grą. Tak, ja się cieszę - zapewniła pytana o to, czy na nowo odnajduje radość z gry.

Przyznała także, że są turnieje, na których czuje się, że gra nie wychodzi, ale ten do nich nie należy.

- Trzeba zaakceptować, że może się to zdarzyć i ruszyć dalej, pracować, by mieć szansę zagrać dobrze - powiedziała Świątek.

Mówiąc o efektach współpracy z nowym trenerem Francisco Roigiem wskazała, że w ostatnich meczach realizowała wszystko, czego oczekiwał hiszpański szkoleniowiec.

- I technicznie, i taktycznie. Cieszę się też, że było więcej automatyzmu - wspomniała.

- Czuję się inaczej i chcę wykorzystać ten czas - dodała.

Zaznaczyła, że celem było to, aby mogła rozegrać jak najwięcej meczów przed wielkoszlemowym turniejem French Open w Paryżu.

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że mam na to szansę. Nie grałam dużo w porównaniu z ostatnim sezonem - zauważyła zbliżająca się do 25. urodzin Polka.

Półfinałową rywalkę Świątek wyłoni w środę wieczorem mecz Jeleny Rybakiny z Kazachstanu z Ukrainką Eliną Switoliną.

KP, PAP