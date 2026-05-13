Świątek prezentuje się w Rzymie znakomicie. W ćwierćfinale wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:1, 6:2, meldując się w czołowej "czwórce" turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do półfinału.

Starcie półfinałowe zaplanowano na czwartek. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto będzie rywalką Raszynianki w walce o wielki finał. O to walczą wiceliderka rankingu WTA Kazaszka Jelena Rybakina z Ukrainką Eliną Switoliną.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

Kiedy mecz Świątek w półfinale WTA w Rzymie? O której godzinie?

Wiadomo już, że półfinał Świątek odbędzie się w czwartek 14 maja nie przed godziną 20:30. Będzie to drugi mecz w sesji wieczornej. Polka wybiegnie na kort po zakończeniu spotkania Martin Landaluce - Daniił Miedwiediew.

