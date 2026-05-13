Na tę chwilę Świątek czekała miesiącami. W końcu!

To było dwunaste spotkanie tych zawodniczek i siódma wygrana Świątek.

W stolicy Włoch Świątek rozstawiona jest z numerem czwartym, a Pegula grała z piątką. Polka pierwszy raz w tym sezonie i dopiero drugi od września 2025 pokonała tenisistkę z czołowej dziesiątki rankingu.

O godzinie 19.00 wiceliderka listy WTA Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Switoliną (7.). Półfinały zaplanowano na czwartek.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku.

W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji. Mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.

PAP