Trwa kolejny turniej rangi 1000 w kobiecym kalendarzu. Po zawodach w Dosze, Dubaju, Indian Wells, Miami i Madrycie nadeszła pora na rywalizację w stolicy Włoch - Rzymie. Zmagania trwają w dniach 5-16 maja.

Przed rokiem w Rzymie zwyciężyła Jasmine Paolini. Reprezentantka gospodarzy w wielkim finale wygrała wówczas z Amerykanką Coco Gauff 6:4, 6:2. Tym razem Włoszka odpadła jednak niespodziewanie już na etapie 1/16 finału.



Aż trzy turniejowe triumfy na rzymskich kortach zanotowała Iga Świątek. Polka najlepsza w stolicy Włoch była w latach 2021, 2022 i 2024. W poprzedniej edycji doszła do trzeciej rundy, gdzie uległa Danielle Collins 1:6, 5:7. W tym roku znacznie poprawiła swój wynik. W ćwierćfinale zagra z Jessiką Pegulą.



Polka ma z Amerykanką korzystny bilans, ale dwie ostatnie konfrontacje wygrała rywalka - w ćwierćfinale US Open 2024 i w ubiegłorocznym finale w Bad Homburg.



