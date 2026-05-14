Ukraińska tenisistka Elina Switolina wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 2:6, 6:4, 6:4 i będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka wcześniej pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 6:2.

Historia rywalizacji Polki z Ukrainką jest bogata. Rozegrały sześć spotkań. Raszynianka odniosła cztery zwycięstwa. W tym sezonie zmierzyły się w ćwierćfinale zawodów w Indian Wells i górą po zaciętym boju była Świtolina.

Świątek turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku. Natomiast Switolina w stolicy Włoch triumfowała w 2017 i 2018 roku.

