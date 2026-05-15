Gorąco za plecami Świątek w rankingu WTA! Będzie spadek poza podium?

Iga Świątek zakończyła turniej rangi WTA w Rzymie na etapie półfinału. Dzięki temu do światowego rankingu w najnowszym notowaniu zapisze 325 punktów i będzie ich miała 7273.

Na początku maja natomiast Świątek wróciła na trzecie miejsce. Wyprzedziła wtedy Coco Gauff, lecz jej przewaga nie była wielka. Liczyła bowiem 199 "oczek".

Mimo że po imprezie w Rzymie Świątek powiększyła swój dorobek, jej lokata nadal nie jest bezpieczna. Gauff nie odstaje, a na Foro Italico wystąpi w finale. Jeśli odniesie końcowy triumf, jej łączny dorobek wyniesie 7099 punktów. Obecnie, w rankingu "LIVE", ma ich 6749.

Przeciwniczką Gauff w walce o tytuł w "Wiecznym Mieście" będzie Ukrainka Elina Switolina. To właśnie ona wyeliminowała Świątek.

