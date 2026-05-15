Świątek dostała pytanie o... sztuczną inteligencję! Oto jak wybrnęła

Iga Świątek zakończyła już zmagania w stolicy Italii. Polka doszła aż do półfinału, w którym jednak musiała uznać wyższość Eliny Switoliny.

Obecnie w Rzymie dziennikarze postanowili zadać Raszyniance nietypowe pytanie. Jeden z nich wziął podczas konferencji prasowej mikrofon i zapytał, czy nasza reprezentantka korzysta ze wsparcia sztucznej inteligencji podczas analizowania gry swoich rywalek.



- Wolę korzystać z profesjonalnych narzędzi. Pracuję z analitykami, oni mają swoje programy. Nie czuję, żebym potrzebowała Chata GPT - odparła Świątek.



Po odpadnięciu z turnieju w Rzymie Polka przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym French Open.