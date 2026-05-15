Świątek późno wyszła na kort. Sinner krytykuje

Czwartkowe granie w Rzymie trwało do późnych godzin. Ze względu na długi mecz między Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem a Hiszpanem Martinem Landalucem oraz opady deszczu w stolicy Włoch, Iga Świątek i Elina Switolina rozpoczęły swój półfinał dopiero o godzinie 22:20.

Lepsza okazała się Ukrainka. Triumfowała nad Polką w trzech setach i awansowała do finału. O tytuł zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy zmagania na Foro Italico przeciągają się. Teraz głos w tej sprawie zabrał lider rankingu ATP Jannik Sinner.

- Nie lubię wychodzić na kort tak późno. Jesteśmy tylko ludźmi. Do tego dochodzi różnica czasu, późno kładzie się spać, a jeszcze regeneracja, jedzenie, konferencja prasowa… Jak mamy grać w tenisa na wysokim poziomie w takich warunkach? - wyraził krytykę Włoch.

Sinner, w przeciwieństwie do Świątek, kontynuuje rywalizację w Rzymie. Jest w najlepszej czwórce i powalczy z Miedwiediewem. Najpierw swój półfinał zagrają Norweg Casper Ruud i Włoch Luciano Darderi.

jc, Polsat Sport