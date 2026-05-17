Dwa miesiące temu rozstał się ze Świątek. Ma już nową podopieczną. To światowa czołówka!

Przypomnijmy, że Fissette współpracował ze Świątek od października 2024 roku do marca 2026 roku. W tym okresie Polka wygrała prestiżowy i legendarny Wimbledon, ale ostatnie miesiące nie układały się dla niej najlepiej. Czarę goryczy przelała sensacyjna porażka w Miami z Magdą Linette już w drugiej rundzie.

Świątek postanowiła dokonać zmiany w swoim teamie i rozstała się z Belgiem. Jego następcą został Francisco Roig, który w przeszłości współpracował z Rafaelem Nadalem.

Z kolei Fissette przez kilka tygodni pozostawał bez pracy, ale wszystko wskazuje na to, że znalazł już sobie kolejną podopieczną. W mediach społecznościowych nie brakuje bowiem nagrań, na których widać 46-latka trenującego z Victorią Mboko. To utalentowana 19-letnia Kanadyjka, która obecnie w rankingu WTA zajmuje dziewiąte miejsce.

Mboko przeżywa ostatnio trudne chwile. Z powodu choroby nie zagrała na turnieju w Rzymie, natomiast w Madrycie odpadła już po pierwszym meczu. Wcześniej potrafiła dochodzić do finału w Adelajdzie i Doha oraz do ćwierćfinału w Indian Wells i Miami. Pod wodzą Fissette'a liczy na powrót do wysokiej formy.

