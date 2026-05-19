Świątek doceniona przed French Open. Tak okazano jej szacunek

Powiedzieć, że rywalizacja na Roland Garros należy do ulubionych w kalendarzu dla Świątek to jak nic powiedzieć. Wystarczy wspomnieć, że Polka od 2020 roku wygrała ten wielkoszlemowy turniej aż czterokrotnie w latach 2020 oraz 2022-2024. W jej erze triumfowały jeszcze Barbora Krejcikova (2021) oraz Coco Gauff w poprzednim sezonie.

Nie może zatem dziwić, że Świątek zasłużyła sobie na miano "królowej French Open" i jest wyjątkowo traktowana przez organizatorów. Każde jej pojawienie się na kompleksie Roland Garros przyciąga olbrzymią uwagę. Podobnie jest tym razem. Nasza zawodniczka już przygotowuje się na miejscu do zmagań, które ruszą pod koniec maja.

Na oficjalnym profilu Roland Garros możemy zobaczyć post ze Świątek w roli głównej oraz wymowny podpis "z wyrazami szacunku".

Polka z nowym szkoleniowcem Francisco Roigiem kolejny raz postara się udowodnić swoją wyższość. Ostatnio znajduje się w dobrej formie, czego dowodem półfinał turnieju WTA w Rzymie. Ewentualne zwycięstwo w Paryżu sprawi, że 24-latka dołączy do ścisłej czołówki singlistek pod względem liczby wygranych. Liderką jest Chris Evert, która zwyciężała siedmiokrotnie. O jeden triumf mniej mają Steffi Graf oraz Suzanne Lenglen, a pięciokrotnie z wygranej cieszyły się Margaret Smith oraz Francoise Masson.

