Tak Hiszpanie piszą o Świątek przed Roland Garros! Wskazali faworytkę

Hubert PawlikIga Świątek

Iga Świątek przegrała w półfinale zawodów w Rzymie z Eliną Switoliną. Była to dla niej druga porażka z Ukrainką w ostatnich miesiącach. Portal Punto de Break przedstawił dziesięć wniosków po tym turnieju. Jeden z nich dotyczy Polki.

Kobieta w czapce z daszkiem i bluzie z kapturem przed mikrofonem WTA Tour
fot. PAP/Imago
Iga Świątek powalczy o kolejny tytuł w Roland Garros

"Iga Świątek nie rozwiewa wątpliwości" - brzmi tytuł. Dziennikarz Diego Jimenez Rubio uważa, że nadchodzący Roland Garros to "moment prawdy" dla naszej tenisistki.

 

"Strukturalne zmiany w jej technice i mentalności potrzebują czasu, aby się utrwalić. Tenis nie daje jednak chwili wytchnienia. Iga musi myśleć długofalowo, uzbroić się w cierpliwość i zaufać procesowi, który nie przynosi jeszcze tak efektownych i szybkich rezultatów, jak można było oczekiwać" przekazał.

 

Docenił pogromczynię Świątek Elinę Switolinę.

 

"Mijają lata, pojawiają się nowe rywalki, kształtują się legendarne kariery, ale ona zawsze jest obecna. Może nie w sposób ciągły, może nie prezentując najbardziej finezyjnego tenisa ani najwyższej regularności, ale nazwisko Switolina budzi przerażenie wśród rywalek. Pokonanie tylu znakomitych zawodniczek w Rzymie to najlepsza gwarancja, by marzyć o chwale w Paryżu" - oznajmiono.

 

Możemy również przeczytać o kryzysie liderki światowego rankingu Arynie Sabalence.

 

"Zmęczenie psychiczne, 'kac' po sukcesie, zmęczenie zwyciężaniem - nazwijcie to jak chcecie. Faktem jest, że Białorusinka straciła część swojego blasku podczas tego turnieju i będzie potrzebowała niemal cudu, by zdobyć to nieznane, wymarzone dla niej terytorium - Roland Garros. Musi znacząco podnieść poziom i odzyskać konsekwencję, która zdaje się rozmywać" - napisano.

 

Roland Garros rozpocznie się już w następnym tygodniu. Świątek jest oczywiście jedną z faworytek do tytułu. Wygrała przecież ten turniej aż czterokrotnie. 

