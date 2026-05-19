Tak Hiszpanie piszą o Świątek przed Roland Garros! Wskazali faworytkę

"Iga Świątek nie rozwiewa wątpliwości" - brzmi tytuł. Dziennikarz Diego Jimenez Rubio uważa, że nadchodzący Roland Garros to "moment prawdy" dla naszej tenisistki.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec marzeń o Roland Garros. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie

"Strukturalne zmiany w jej technice i mentalności potrzebują czasu, aby się utrwalić. Tenis nie daje jednak chwili wytchnienia. Iga musi myśleć długofalowo, uzbroić się w cierpliwość i zaufać procesowi, który nie przynosi jeszcze tak efektownych i szybkich rezultatów, jak można było oczekiwać" przekazał.

Docenił pogromczynię Świątek Elinę Switolinę.

"Mijają lata, pojawiają się nowe rywalki, kształtują się legendarne kariery, ale ona zawsze jest obecna. Może nie w sposób ciągły, może nie prezentując najbardziej finezyjnego tenisa ani najwyższej regularności, ale nazwisko Switolina budzi przerażenie wśród rywalek. Pokonanie tylu znakomitych zawodniczek w Rzymie to najlepsza gwarancja, by marzyć o chwale w Paryżu" - oznajmiono.

Możemy również przeczytać o kryzysie liderki światowego rankingu Arynie Sabalence.

"Zmęczenie psychiczne, 'kac' po sukcesie, zmęczenie zwyciężaniem - nazwijcie to jak chcecie. Faktem jest, że Białorusinka straciła część swojego blasku podczas tego turnieju i będzie potrzebowała niemal cudu, by zdobyć to nieznane, wymarzone dla niej terytorium - Roland Garros. Musi znacząco podnieść poziom i odzyskać konsekwencję, która zdaje się rozmywać" - napisano.

Roland Garros rozpocznie się już w następnym tygodniu. Świątek jest oczywiście jedną z faworytek do tytułu. Wygrała przecież ten turniej aż czterokrotnie.