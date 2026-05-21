Iga Świątek - Emerson Jones. Kiedy jest mecz? O której godzinie Roland Garros?
Iga Świątek - Emerson Jones to mecz pierwszej rundy Roland Garros 2026. Kiedy jest mecz Świątek - Jones? O której godzinie?
Iga Świątek
Polka przystępuje do drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku jako trzecia zawodniczka świata. Świątek rozpocznie zmagania od pierwszej rundy. Jej rywalką będzie Emerson Jones.
17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę.
Będzie to pierwsze starcie Polki i Australijki.
Świątek ma na koncie cztery triumfy w Roland Garros. Wygrywała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.
Kiedy jest mecz Świątek - Jones? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Wiemy już, że mecz Świątek - Jones odbędzie się w poniedziałku 25 maja. Godzina meczu Świątek - Jones nie jest jeszcze znana.
