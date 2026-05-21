Iga Świątek przeszła do historii! Takie obrazki tuż przed French Open
Iga Świątek mimo młodego wieku już stała się legendą wielkoszlemowego French Open. Polka wygrała rywalizację na kortach im. Rolanda Garrosa czterokrotnie. Na kilka dni przed startem kolejnej edycji turnieju 24-latka złożyła podpis na słynnej ścianie zwycięzców.
I choć rok temu nie okazała się najlepsza, Raszynianka będzie kojarzona z francuskimi kortami już zawsze. Nigdy nie ukrywała, że French Open to jej ulubiony "Wielki Szlem", a na korcie tylko to potwierdzała. Triumfowała tam bowiem aż czterokrotnie - w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.
ZOBACZ TAKŻE: Taka informacja na chwilę przed French Open! Zapowiedziano protest
Taki wyczyn musiał spotkać się z uznaniem nie tylko fanów na całym świecie, ale i organizatorów. A ci na kilka dni przed startem kolejnej edycji zaprosili Polkę do tego, by podpisała się na słynnej ścianie zwycięzców tego turnieju. Świątek - rzecz jasna - nie odmówiła, a zdjęcie z tego wydarzenia szybko obiegło internet.
"Zapisane na zawsze na naszej ścianie zwycięzców" - podpisano fotografię.
O piąty triumf na kortach im. Rolanda Garrosa Świątek powalczy w dniach 24 maja - 7 czerwca. Tytułu będzie broniła Coco Gauff.Przejdź na Polsatsport.pl