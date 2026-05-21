Iga Świątek przeszła do historii! Takie obrazki tuż przed French Open

I choć rok temu nie okazała się najlepsza, Raszynianka będzie kojarzona z francuskimi kortami już zawsze. Nigdy nie ukrywała, że French Open to jej ulubiony "Wielki Szlem", a na korcie tylko to potwierdzała. Triumfowała tam bowiem aż czterokrotnie - w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.

Taki wyczyn musiał spotkać się z uznaniem nie tylko fanów na całym świecie, ale i organizatorów. A ci na kilka dni przed startem kolejnej edycji zaprosili Polkę do tego, by podpisała się na słynnej ścianie zwycięzców tego turnieju. Świątek - rzecz jasna - nie odmówiła, a zdjęcie z tego wydarzenia szybko obiegło internet.

"Zapisane na zawsze na naszej ścianie zwycięzców" - podpisano fotografię.

O piąty triumf na kortach im. Rolanda Garrosa Świątek powalczy w dniach 24 maja - 7 czerwca. Tytułu będzie broniła Coco Gauff.

