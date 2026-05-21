Polacy poznali rywali na French Open! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

Świątek, która w swojej karierze aż czterokrotnie wygrywała zmagania w Paryżu, w pierwszej rundzie zmierzy się z Emerson Jones. 17-letnia Australijka plasuje się na 136. miejscu w rankingu WTA. Polka w trzeciej rundzie może trafić na Jelenę Ostapenko, natomiast potencjalnymi rywalkami naszej singlistki w kolejnych rundach są Marta Kostiuk i Elina Switolina. Dopiero w półfinale Świątek może zagrać z Jeleną Rybakiną, natomiast w finale z Aryną Sabalenką.

Na kortach Rolanda Garrosa zobaczymy w sumie sześciu Biało-Czerwonych. Wśród kobiet oprócz Świątek będą to Magdalena Fręch, która zagra z Eleną-Gabrielą Ruse z Rumunii, Magda Linette, która zagra z Terezą Valentovą z Czech oraz debiutująca na tym etapie French Open - Maja Chwalińska, która pozna swoją przeciwniczkę dopiero po zakończeniu kwalifikacji.

Niestety, przez eliminacje nie przebrnęły Katarzyna Kawa oraz Linda Klimovicova.

Tuż po losowaniu drabinki z udziałem kobiet, dokonano losowania drabinki mężczyzn. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z Jaume Munarem z Hiszpanii, natomiast Kamil Majchrzak zagra z Alejandro Tabilo z Chile.

Turniej rozpocznie się w niedzielę 24 maja. Tytułu u pań broni Coco Gauff, natomiast u panów rok temu wygrał Carlos Alcaraz, którego brakuje z powodu kontuzji.

