Znamy potencjalną rywalkę Świątek! Jeszcze nigdy z nią nie grała

Iga Świątek

Jeśli Iga Świątek wygra w poniedziałek z Australijką Emerson Jones w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, to jej kolejną rywalką będzie Sara Bejlek. Czeska tenisistka wygrała w niedzielę z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:2.

Iga Świątek w geście radości po zdobyciu punktu na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek może zmierzyć się z Sarą Bejlek

20-letnia Bejlek w rankingu zajmuje 35. miejsce. W stolicy Francji nigdy nie udało jej się przebrnąć drugiej rundy. Świątek, która jest rozstawiona z numerem trzecim, zmierzy się z nią po raz pierwszy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny spadek Huberta Hurkacza! 99. miejsce

 

Czeszka pewnie pokonała w pierwszej rundzie turnieju Sloane Stephens 6:3, 6:2. Przed tym zwycięstwem przegrała jednak cztery spotkania z rzędu i błyskawicznie odpadła z rywalizacji w Rzymie oraz Strasbourgu. Na początku lutego niespodziewanie triumfowała w zawodach w Abu Zabi. 

 

Świątek wygrywała French Open cztery razy - w 2020 roku i w latach 2022-2024. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale, w którym nie dała rady Arynie Sabalence. Tytułu broni za to Coco Gauff. 

HP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKROLAND GARROSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 