Znamy potencjalną rywalkę Świątek! Jeszcze nigdy z nią nie grała
Jeśli Iga Świątek wygra w poniedziałek z Australijką Emerson Jones w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open, to jej kolejną rywalką będzie Sara Bejlek. Czeska tenisistka wygrała w niedzielę z Amerykanką Sloane Stephens 6:3, 6:2.
20-letnia Bejlek w rankingu zajmuje 35. miejsce. W stolicy Francji nigdy nie udało jej się przebrnąć drugiej rundy. Świątek, która jest rozstawiona z numerem trzecim, zmierzy się z nią po raz pierwszy.
Czeszka pewnie pokonała w pierwszej rundzie turnieju Sloane Stephens 6:3, 6:2. Przed tym zwycięstwem przegrała jednak cztery spotkania z rzędu i błyskawicznie odpadła z rywalizacji w Rzymie oraz Strasbourgu. Na początku lutego niespodziewanie triumfowała w zawodach w Abu Zabi.
Świątek wygrywała French Open cztery razy - w 2020 roku i w latach 2022-2024. W poprzedniej edycji odpadła w półfinale, w którym nie dała rady Arynie Sabalence. Tytułu broni za to Coco Gauff.