Roland Garros: Iga Świątek - Magda Linette. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Magda Linette wygrała z łotewską tenisistką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek, która wcześniej w środę wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, zwyciężając 6:2, 6:3.

Linette zmierzy się ze Świątek po raz trzeci, na razie ich bilans wynosi 1-1. W marcu w Miami starsza z tych tenisistek niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1:6, 7:5, 6:3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.

Świątek - Linette. Kiedy mecz Roland Garros? O której godzinie French Open?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie Świątek - Linette w Roland Garros. Gdy tylko organizatorzy podadzą informację o meczu Świątek - Linette, zamieścimy ją w tekście.

KP, PAP, Polsat Sport