Sabalenka szczerze o Świątek! "Może poczuła się zagubiona"

Sabalenka jako liderka rankingu WTA jest automatycznie jedną z największych faworytek do zwycięstwa w tym turnieju. Byłby to jej premierowy triumf na Roland Garros. Najbliżej dokonania tej sztuki była przed rokiem, kiedy w półfinale pokonała Świątek, ale w finale musiała uznać Coco Gauff.

Drabinka tegorocznych zmagań sprawia, że do potencjalnego starcia Białorusinki z Polką może dojść dopiero w finale. Takiego scenariusza nie wyklucza 28-latka, zapytana czy w gronie kandydatek do zwycięstwa jest nasza singlistka.

- Oczywiście, że tak, zawsze. To taka znakomita zawodniczka. Uwielbiam patrzeć, jak zawsze jest otwarta na nowe rzeczy. Nawiązała współpracę z nowym trenerem i próbuje znaleźć coś, co działało naprawdę dobrze wcześniej. Może była zagubiona, ale teraz widzę, że jest u niej coraz lepiej, notuje progres i wraca do formy. Naturalnie zawsze będę uważać ją za jedną z faworytek - powiedziała szczerze Sabalenka.

Przypomnijmy, że Świątek jakiś czas temu pożegnała się z Wimem Fissettem, pod wodzą którego wygrała Wimbledon. Wcześniej brązowa medalistka igrzysk olimpijskich współpracowała z Tomaszem Wiktorowskim, z którym świętowała triumf na US Open oraz trzy z czterech tytułów na French Open. Ten pierwszy wywalczyła z Piotrem Sierzputowskim u boku. Jej obecnym trenerem jest Francisco Roig.

Z kolei Sabalenka w gablocie posiada trofea za dwukrotne wygranie Australian Open i US Open.

Świątek w środowe południe zagra w drugiej rundzie Rolanda Garrosa z Sarą Bejlek z Czech.

