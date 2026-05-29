Iga Świątek coraz bliżej awansu! Jak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Polki?

W piątek 29 maja naprzeciwko siebie w meczu trzeciej rundy French Open stanęły dwie zawodniczki z Polski: Iga Świątek i Magda Linette. Po dwóch zaciętych setach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Dzięki temu Świątek jest coraz bliżej drugiego miejsca w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Polka ma na swoim koncie 6733 punkty, natomiast wiceliderka rankingu - Jelena Rybakina - ma ich 8143. Warto jednak przypomnieć, że Kazaszka już odpadła z French Open, ułatwiając Raszyniance rankingową pogoń.

Jeżeli Świątek sięgnie po zwycięstwo na paryskich kortach, to będzie miała na swoim koncie 8493 "oczka". To oznaczałoby powrót najlepszej polskiej tenisistki na drugie miejsce zestawienia i przybliżenie się do liderki - Aryny Sabalenki. Należy jednak podkreślić, że Białorusinka nadal rywalizuje w stolicy Francji.

TOP 10 rankingu WTA Live - stan na 29.05:

1. Aryna Sabalenka 8790

2. Jelena Rybakina 8143

3. Iga Świątek 6623

4. Jessica Pegula 6056

5. Amanda Anisimowa 5848

6. Coco Gauff 4879

7. Elina Svitolina 4015

8. Mirra Andrejewa 3881

9. Victoria Mboko 3670

10. Karolina Muchova 3438

AA, Polsat Sport