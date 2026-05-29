Jeszcze nie wygrała seta ze Świątek. Polka reaguje na słowa rywalki

Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie French Open z Ukrainką Martą Kostiuk, która bardzo docenia klasę Polki. - Zamierzam wyjść na kort i cieszyć się grą - powiedziała.

Tenisistka Marta Kostiuk z rakietą gotowa do odbicia piłki.
Kostiuk w ostatnich miesiącach prezentuje się bardzo dobrze. Wygrała dwa turnieje na kortach ziemnych - w Rouen i Madrycie. Od Australian Open przegrała tylko dwa spotkania, oba z wiceliderką rankingu Kazaszką Jeleną Rybakiną.

 

- Na pewno Marta ma świetny sezon. Zawsze miała potencjał na dobre wyniki. Wcześniej były półfinały, a teraz wygrała w Madrycie. Zamierzam skupić się przede wszystkim na sobie i przygotować jak do każdego innego meczu - powiedziała Świątek.

 

23-latka z Kijowa natomiast nie szczędziła komplementów pod adresem Świątek. W trzech meczach z Polką nie wygrała jeszcze seta.

 

- Jestem podekscytowana tym meczem. Nie jestem faworytką, Iga uwielbia tu grać. Zamierzam wyjść na kort i cieszyć się grą. Na pewno czuję się teraz inaczej niż przed ostatnim naszym meczem, który w zasadzie przegrałam już w szatni, ale jeśli znów przegram, to nie będzie katastrofa - przyznała Kostiuk.

 

Ukrainka powiedziała też, że jak wygra choć seta, to będzie zadowolona.

 

- Jest dobrą zawodniczką. Myślę, że tylko tak powiedziała. Nie sądzę, że będzie zadowolona po przegranej - skwitowała Świątek.

PAP
