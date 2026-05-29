Marta Kostjuk w 3. rundzie French Open grała Szwajcarkę Viktoriję Golubic. W pierwszym secie tego pojedynku nie brakowało emocji. Kibice zobaczyli w sumie pięć przełamań. Ostatecznie lepsza okazała się Ukrainka, wygrywając trzy gemy serwisowe oponentki. Druga partia była już bardziej jednostronna, a Kostjuk triumfowała w całym spotkaniu 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: To ona zagra z Polką na Roland Garros! Kolejny wygrany mecz Ukrainki

Z kolei Iga Świątek w tej fazie rywalizowała z Magdą Linette. Pierwszy set był niezwykle wyrównany, ale młodsza z Polek wygrała go ostatecznie 6:4. W drugiej partii tenisistka z Raszyna szybciej osiągnęła przewagę, ale Linette próbowała nawiązać walkę. Mimo szczerych chęci przegrała kolejną partię do 4 i to Iga zameldowała się w 1/8 finału w Paryżu.

Świątek i Linette mierzyły się po raz trzeci, a Raszynianka wyszła na prowadzenie 2-1 w rywalizacji. W marcu w Miami Poznanianka niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1:6, 7:5, 6:3, rewanżując się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku.

Świątek cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24.

Świątek - Kostjuk. Kiedy kolejny mecz Świątek? O której godzinie?

Na razie nie wiadomo, kiedy Iga Świątek rozegra kolejny mecz na French Open. Kiedy tylko Polka pozna datę i godzinę spotkania, poinformujemy o tym w tekście.

Polsat Sport